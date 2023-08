Coupe du monde féminine : la France surclasse le Maroc et se hisse en quarts de finale

L'équipe de France féminine s'est imposée sans trembler face au Maroc (4-0) pour valider sa place en quarts de finale du Mondial féminin contre l'Australie, mardi à Adélaïde. Avec un doublé d'Eugénie Le Sommer et des buts de Kenza Dali et Kadidiatou Diani, les Bleues ont égalé leur performance du Mondial 2019 avec cette qualification pour les quarts. Elles affronteront l'Australie, co-organisatrice, samedi à Brisbane.

Dans un Mondial riche en surprises où tant de favorites (Allemagne, Canada, Etats-Unis) ont déjà chuté, l'équipe de France a assuré le coup en faisant la différence avant même la demi-heure de jeu. Trois buts en huit minutes de Diani (15e), Dali (20e) et Le Sommer (23e) ont permis aux joueuses d'Hervé Renard de mener rapidement 3-0, et de profiter de la seconde période pour gérer. Eugenie Le Sommer y est tout de même allée d'un doublé, en profitant pour inscrire son troisième but de la compétition d'une tête au second poteau (71e).

Samedi à Brisbane devant 50.000 Australiens, un autre morceau et une toute autre atmosphère attendent Wendie Renard et ses coéquipières face aux "Matildas", co-organisatrices du tournoi et prétendantes au titre. De son côté, pour sa première participation à une Coupe du monde féminine, le Maroc sort par la grande porte, parvenu à éliminer l'Allemagne et à se qualifier pour la phase finale, une performance historique.

Ce fut beaucoup plus serré entre la Colombie et la Jamaïque. Mais Linda Caicedo et ses coéquipières se sont qualifiées pour leur premier quart de finale d'une Coupe du monde grâce à une victoire étriquée (1-0), mardi à Melbourne. Il leur a suffi d'un but de la capitaine Catalina Usme, d'une reprise pleine de lucidité (51e) sur une ouverture d'Ana Guzman, pour débloquer une rencontre équilibrée et suffire au bonheur des nombreux fans Colombiens présents dans les tribunes.

Les "Cafeteras", qui participent à leur troisième Coupe du monde, affronteront l'Angleterre, championne d'Europe en titre, pour une place dans le dernier carré, samedi à Brisbane. Les "Reggae Girlz", elles, quittent la compétition avec les honneurs, après avoir atteint les huitièmes de finale pour la première fois lors de leur deuxième participation. Elles ont aussi éliminé le Brésil en phase de groupes.

Réactions

Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France, après la victoire face au Maroc (4-0) et la qualification pour les quarts de finale du Mondial, au micro de M6 :

"L'objectif est rempli. On en veut toujours un peu plus mais c'est bien. Maintenant, il faut se projeter sur ce quart de finale contre le pays organisateur (l'Australie). On a égalé la performance d'il y a quatre ans. On sait ce pourquoi on est venu ici, l'objectif prioritaire c'est de faire mieux que ce que l'équipe de France avait fait en 2011 (une demi-finale perdue face aux Etats-Unis), donc on sait ce qu'il nous reste à faire. On a les capacités pour le faire. Après on le sait d'avance, ça sera un match qui ne sera pas facile (face à l'Australie), mais pas facile pour les deux équipes".

Eugénie Le Sommer, attaquante de l'équipe de France : "C'est ce qu'on était venu chercher. On est qualifiées, c'est le plus important. On ne voulait pas prendre cette équipe à la légère parce qu'on savait qu'elles avaient fait une bonne phase de groupe. Elles ont quand même éliminé l'Allemagne donc elles ont de la qualité dans leur équipe, il fallait les prendre au sérieux dès le début du match. Ca nous a facilité la tâche de marquer assez vite et ça nous a bien lancé. Ça fait toujours plaisir de marquer. L'équipe tourne bien. On arrive avec de la confiance et c'est important aussi pour la suite. On est prêtes pour ce quart de finale".