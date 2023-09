Mondial de rugby : le chœur de l'Opéra de Bordeaux célèbre en musique les nations présentes

À Bordeaux, le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby est célébré en musique. L'initiative a été prise par l'Opéra de Bordeaux avec un spectacle gratuit en pleine rue ce vendredi. Les choristes professionnels donnent de la voix pour saluer les équipes et les supporters de ce Mondial. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place pour assister à l'événement.

"Ca prend quand même aux tripes"

"J'annoncerai chaque pays. On commence par l'Irlande", annonce un organisateur. Sur les marches du grand théâtre en plein centre de Bordeaux, le chœur de l'Opéra entonne les hymnes des équipes qui joueront l'un des cinq matchs prévus en Gironde à commencer par l'Irlande et la Roumanie dès samedi. "Nous sommes 40, donc il y a 40 voix différentes. Le but est de créer une homogénéité et une entité. Par rapport au rugby, c'est une grosse mêlée et on fait corps tous ensemble", souligne Alexis Duffaure qui dirige le chœur.

Pour lui, les hymnes sont des mélodies populaires. "Un peuple entier est censé pouvoir retenir et chanter. Par contre, les langues pour nous, Français, ne sont pas toujours faciles. Puisqu'il y a des phonèmes qui n'existent pas dans la langue française. La Roumanie, ce n'était pas facile, et le pays de Galles, c'était franchement difficile", admet-il au micro d'Europe 1.

Ces interprétations enchantent les passants, français ou étrangers, arrivés pour cette Coupe du monde. "Ça prend quand même aux tripes, je trouve. On sent que ce sont de bons chanteurs et ça fait plaisir d'avoir ça dans la rue. On ne le savait pas, on est passé par hasard et on trouve ça très bien", se réjouit un supporter français. Du côté des étrangers, l'initiative est très appréciée. "Je pense que c'est vraiment bien. Nous avons été très satisfaits de l'accueil. Je pense que tout le monde a été fantastique", reconnait cette supportrice étrangère. Les chants puissants ont été salués par les applaudissements du public absolument conquis.