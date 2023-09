Coupe du monde de rugby : retours positifs des fédérations sur la nouvelle version des hymnes

Les fédérations des équipes participant au Mondial 2023 ont donné de premiers retours positif sur les nouvelles versions des hymnes nationaux chantés par des enfants, ont expliqué les organisateurs lors d'une conférence de presse mercredi à Paris après un premier week-end de "confusion" dans certains stades.

La voix des enfants préservée

"Nous finalisons en ce moment des versions retravaillées, simplifiées, tout en préservant la voix des enfants. Il n'y aura plus de version chantée en canon, qui déstabilisait les spectateurs. Il y a une série de réarrangements, une suppression de la polyphonie et une dimension musicale plus affirmé", a détaillé le président du comité d'organisation France 2023 Jacques Rivoal après des critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux.

"C'était un désastre, un fiasco...", a notamment taclé le monsieur rugby de Sky Sport Francesco Pierantozzi, perplexe face à la juxtaposition des voix des différents chœurs à celle du public dans les stades. "On retravaille ces hymnes, on est en train de les proposer aux équipes pour recueillir leur assentiment, en espérant que cette version soit retenue", a donc expliqué Jacques Rivoal, les fédérations ayant sinon la possibilité d'opter pour une version instrumentale plus classique.

Un hymne retravaillé pour les Bleus

Face à l'Uruguay, jeudi à Lille, les Bleus ont retenu l'option d'un hymne retravaillé. "Nous savons que World Rugby travaille sur ce sujet et nous avons d'ores et déjà validé une version enregistrée tout en préservant les voix des enfants. C'est ce qui est convenu, c'est ce que nous attendons et espérons", a justifié le manager du XV de France Raphaël Ibanez.

"Les retours des premières fédérations consultées sont positifs par rapport au travail engagé, qui préserve les voix des enfants", a assuré le directeur général du comité d'organisation Julien Collette. "Le scénario est que toutes les fédérations, nous l'espérons, choisissent ces versions."

"La version canon était artistiquement très promue par l'Opéra comique (partenaire du projet de mêlée des chœurs, NDLR). Elle avait été testée et validée par les fédérations", a-t-il rappelé observant que vendredi "la reprise en choeur par près de 80.000 fans a créé un peu de confusion dans l'expérience".