Coupe du monde de rugby : «On a développé un espoir chez les gens», les Bleus parmi les favoris de la compétition

C'est une rencontre digne d'une finale. Pour l'ouverture de la Coupe du monde de rugby, les Bleus affrontent ce vendredi soir les All Blacks. Les deux équipes, meilleures ennemies, comptent bien s'imposer face à l'autre. Mais c'est un match de favoris de la compétition que le public s'apprête à voir.

Car si la Nouvelle-Zélande est bien classée, la France aussi fait partie des équipes qui pourraient soulever le trophée, selon les célèbres bookmakers, qui placent même le XV de France devant les champions en titre sud-africain.

Une bonne dynamique

Mais pourquoi les Bleus sont-ils si bien situés ? Tout simplement parce que depuis l’arrivée de Fabien Galthié, les Bleus sont séduisants, avec une moyenne de 30 points par match et ils sont surtout plus efficaces. Avec 32 victoires en 40 matches, une seule défaite à domicile, un Grand Chelem en 2022, des victoires face à toutes les grandes nations de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud... La France montre qu'elle sait jouer au rugby. Et les bookmakers ont également repéré des joueurs de talent, dont le meilleur au monde, Antoine Dupont. Un capitaine d’un calme olympien à l’aube de ce grand rendez-vous, malgré les attentes.

De la pression et de la motivation

"Il y a une certaine pression parce qu'on est attendu, parce qu'on a développé un espoir chez les gens depuis quatre saisons maintenant avec les résultats qu'on a eus. Mais je pense que la pression est moins élevée que la motivation, l'exigence qu'on se fixe, et notre ambition surtout", explique le capitaine des Bleus.

Et pourtant, ce groupe manque d’expérience à ce niveau. 26 des 33 sélectionnés n’ont jamais joué en Coupe du monde. Il y a aussi les blessures qui n’ont pas épargné l’équipe, comme Ntamack, Baille, Willemse ou Danty. Mais toutes ces épreuves n’ont pas altéré les ambitions du XV de France, sans doute l’équipe la plus homogène du tournoi.