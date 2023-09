Coupe du monde de rugby : des supporters présents lors du premier entraînement public du XV de France

Le rectangle vert était encerclé par une marée bleue de 2.000 supporters rassemblés pour acclamer leurs idoles et soutenir le grand absent Antoine Dupont, à l'occasion du premier entraînement public du XV de France à Aix-en-Provence.

"Un bon rétablissement Antoine Dupont, on espère qu'il reviendra pour le quart de finale", croise les doigts une supportrice. Un autre ajoute : "On va essayer de lui donner la force, il est increvable ce mec !"

"C'est toujours un très grand plaisir de voir autant de monde"

Il y a un premier effet Coupe du monde avec la ferveur et un second avec beaucoup de nouveaux supporters qui découvrent l'équipe. Des joueurs comme Damian Penaud et Charles Ollivon savourent ces bains de foule.

"C'est toujours un très grand plaisir de voir autant de monde. Dès le premier jour ici, beaucoup d'ambiance", se réjouit un des deux joueurs. Des Bleus qui vont se remettre dans leur bulle avant d'affronter l'Italie la semaine prochaine.