Coupe du monde de rugby : les supporters toulousains heureux de retrouver Antoine Dupont face à l'Afrique du Sud

La Nouvelle-Zélande et l'Argentine ont obtenu samedi leur billet pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby. Ce dimanche soir à 21 heures, le XV de France va tenter de faire de même, mais devra avant cela affronter un adversaire de taille : l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Bien que méfiants, les supporters français sont rassurés par le retour d'Antoine Dupont, notamment à Toulouse, dans le fief du capitaine de l'équipe de France.

C'est le principal sujet de conversation dans la plus grande fan zone de France : le retour de blessure du héros local, Antoine Dupont. Sa présence au coup d'envoi du match était très attendue par Nathan, supporter toulousain. "L'équipe avec Antoine ou sans Antoine n'est effectivement pas la même. Je suis vraiment content qu'il revienne pour ce quart de finale et impatient de voir le match", sourit-il.

"On croise les doigts"

Malgré la titularisation du capitaine des Bleus, les fans toulousains préfèrent rester prudents. Pour eux, on risque de voir un match très disputé. "C'est l'Afrique du Sud en face donc on espère gagner, on est à fond derrière l'équipe de France mais ça va être un match très dur et il va falloir être sérieux jusqu'au bout", s'inquiète un supporter. "C'est quand même une grosse équipe, on l'a déjà battu donc on espère, on croise les doigts", ajoute une autre.

Antoine Dupont devrait évoluer ce dimanche soir avec un casque sur la tête. Une précaution pour se protéger des coups mais qui ne devrait pas gêner sa vision du jeu, a assuré le maître à jouer français.