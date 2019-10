Coupe du monde de rugby : une victoire dans la douleur pour les Bleus, et un billet pour les quarts

Mission accomplie pour les Bleus, mais que ce fut dur ! Le XV de France s’est qualifié en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, en battant les Tonga (23-21), dimanche à Kumamoto, au Japon. Deux essais signés Vakatawa et Raka ont permis aux Français de l'emporter. Malgré une grosse frayeur une minute avant le coup de sifflet final avec un essai de Kapelli, les Bleus sont venus à bout de Tongiens volontaires.

Des Bleus peu convaincants

Loin d’être rassurants, les Bleus ont commis de nombreuses fautes de main qui ont permis aux Tongiens de revenir au score en seconde période. Auteurs d'une entame de match pourtant convaincante, comme face à l'Argentine (23-21) et aux Etats-Unis (33-9), ils ont ensuite flanché. Les Français ont compté jusqu’à 17 points d'avance (17-0, 32e), grâce à deux essais de Vakatawa et Raka. L’ailier, qui a montré de belles choses, a été désigné homme du match.

"On a souffert encore une fois, encore un match. On démarre bien la partie, on manque beaucoup d'occasions de creuser l'écart... il y a trois ou quatre possibilités qu'on loupe et puis on se crispe. Il y a des crispations, des erreurs, on n'arrive pas à maîtriser la deuxième mi-temps, notamment le début. Cette semaine, il va falloir remettre un peu d'ordre mais le fait d'être qualifiés peut nous libérer un petit peu", a commenté Jacques Brunel, le sélectionneur des Bleus au micro de TF1.

L'Australie ou le pays de Galle en quarts ?

Le XV de France est la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale après l’Angleterre samedi. Les Français, présents en quarts de finale de toutes les éditions de la Coupe du monde depuis 1987, affronteront le XV de la Rose le samedi 12 octobre à Yokohama, avec pour enjeu la première place de la poule C.

En quarts de finale, l'équipe de France affronterait très probablement soit l'Australie soit le pays de Galles (Poule D).