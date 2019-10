Coupe du monde de rugby : l'Angleterre se qualifie et ouvre la voie à la France !

L'Angleterre s'est facilement imposée face à l'Argentine ce samedi (39-10) avec un point bonus, lors de la Coupe du monde de rugby à Tokyo. L'Angleterre est en tête du groupe C et est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de la compétition.

Les Bleus qualifiés en cas de victoire ou match nul contre les Tongas

Les Anglais, auteurs de six essais face aux Argentins réduits à 14 à la suite de l'expulsion du deuxième ligne Lavanini (18), sont assurés de terminer à l'une des deux premières places de la poule C, avant même leur dernier match face à la France le 12 octobre. Cette victoire fait les affaires de l'équipe de France puisqu'en cas de victoire ou de match nul contre les Tonga dimanche, les Bleus seront en quart de finale de la compétition. Pour l'Argentine, demi-finaliste en 2015, une éventuelle qualification passerait par deux défaites des Français (face aux Tonga et à l'Angleterre).

L'Angleterre signe un beau retour en phase finale de Coupe du monde dont le XV de la Rose, avait été le grand absent en 2015. Après ce fiasco, la Fédération anglaise avait confié l'équipe nationale à l'Australien Eddie Jones, qui a atteint la finale de l'édition 2003 avec les Wallabies, avant de remporter le trophée en 2007 avec l'Afrique du Sud, en tant qu'adjoint du sélectionneur Jake White.