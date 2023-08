Coupe du monde de rugby : l'équipe d'Irlande pose ses valises à Tours pour sa préparation

La ville de Tours s'apprête à accueillir les rugbymans irlandais. Dans quelques jours, l'équipe d'Irlande de rugby va poser ses valises en Indre-et-Loire pour préparer sa Coupe du monde, qui débutera le 8 septembre prochain. Une fierté pour la ville de 140.000 habitants qui a travaillé pendant cinq ans afin de réaliser ce projet. Tours a su convaincre le XV du Trèfle grâce à un argument : sa localisation.

Emplacement idéal pour les Irlandais

Car en plus d'avoir une liaison directe en avion avec l'aéroport de Dublin, Tours est à mi-chemin entre Paris, Nantes et Bordeaux, les trois villes où joueront les Irlandais pendant les phases de groupes. Un emplacement idéal donc. Mais pour convaincre Jonathan Sexton et ses coéquipiers, la ville a aussi dû rénover le complexe sportif de la Chambrerie où s'entraîneront les Irlandais.

Des travaux que Bertrand Bourgeault, président de l'association Tours rugby 2023-2024, a suivi de bout en bout. "La ville et la métropole, avec l'aide de l'État, ont financé des travaux importants à hauteur de près de 4 millions d'euros. Le tout a été livré en à peine un an, avec une salle de musculation de 300 mètres carrés, huit vestiaires, une salle vidéo, des bureaux et un terrain refait à neuf."

Entraînement ouvert au public le 2 septembre

Et si ce stade sera évidemment maintenu à l'abri des regards pour préserver les secrets de la stratégie irlandaise, un entraînement ouvert au public est prévu le 2 septembre au stade de la Vallée du Cher. Et pour les jours de repos, tout est déjà prévu. Les joueurs auront accès à un terrain de golf des environs et souhaitent également visiter le zoo de Beauval, à quelques kilomètres. Le XV du Trèfle a enfin promis d'aller rendre visite à des enfants malades dans un hôpital de la ville.