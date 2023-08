Coupe du monde de rugby : qui pour remplacer Romain Ntamack ? L'analyse de Serge Blanco

Les fans de rugby et du XV de France ont passé une mauvaise matinée ce lundi en apprenant le forfait pour le Mondial du numéro 10 des Bleus, Romain Ntamack, touché à un genou lors du dernier match de préparation face à l'Écosse. L'ouvreur toulousain formait un excellent duo avec Antoine Dupont, mais est-il remplaçable ?

La légende du rugby tricolore Serge Blanco se veut optimiste au micro de l'émission Europe 1 Soir : le sélectionneur Fabien Galthié aura des alternatives avant le coup d'envoi de la compétition, vendredi 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande.

Matthieu Jalibert, "parmi les premiers pour le remplacer"

"Il y a des joueurs qui jouent à longueur d'année, qui ont figuré comme remplaçant et même titulaire dans cette équipe de France", précise d'emblée le consultant de luxe d'Europe 1 pour la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre), mentionnant d'abord le Bordelais Matthieu Jalibert qui compte 24 sélections. "Il figure peut-être parmi les premiers pour le remplacer", avance Serge Blanco. "Je suis sûr qu'il fera le maximum. Il a un jeu un petit peu différent de Ntamack, qui se fait plus sur l'intuition, sur une vision du jeu à la main plus poussée que celle de Romain", analyse l'ancien international tricolore.

Déplacer Thomas Ramos à l'ouverture ?

Serge Blanco fait également référence à Antoine Hastoy, demi d'ouverture de 26 ans qui évolue au Stade rochelais, le club qui a vaincu le Leinster en finale de la Coupe d'Europe cette saison. "C'est un prétendant", assure le consultant d'Europe 1 auprès de Wilfried Devillers. "C'est un demi d'ouverture aguerri, qui a fait deux finales cette année (championnat et Coupe d'Europe)", affirme l'ex-rugbyman français.

Enfin, il existe une troisième option aux yeux de Serge Blanco, c'est le déplacement de Thomas Ramos, qui joue habituellement en tant qu'arrière, à l'ouverture. Dans tous les cas, le staff du XV de France s'était préparé à toute éventualité, selon Serge Blanco. "Il y a un groupe qui travaille depuis plusieurs années. La grande force de cette équipe est d'avoir quatre années de travail et d'acharnement pour préparer cette Coupe du monde (...). Il faut maintenant penser à l'avenir avec ce XV de France."