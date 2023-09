Coupe du monde de rugby : la composition probable du XV de France face aux All Blacks

Il faudra attendre midi ce mercredi pour connaître la composition de l'équipe de France de rugby face à la Nouvelle-Zélande vendredi soir. Les Bleus affronteront les All Blacks lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 21h15.

Matthieu Jalibert remplacera Romain Ntamack

Le staff de XV de France a distillé quelques indices depuis lundi à l'entraînement. Le pilier Reda Wardi s'est entraîné par exemple avec les titulaires potentiels. Il devrait donc remplacer Cyril Baille en première ligne. Pas de doute non plus sur la charnière. Matthieu Jalibert est bien l’élu pour remplacer Romain Ntamack et jouer avec Antoine Dupont.

Danty ou Moefana ?

La seule incertitude concerne le poste de centre. Jonathan Danty, touché aux ischio-jambiers face à l’Australie, revient plus vite que prévu. Il s'est même entraîné devant les caméras, avec les titulaires, lundi. Mais mardi, c’est Yoram Moefana qui faisait la paire avec Gaël Fickou. Coup de bluff ou non du staff ? Le sujet ne semble pas tracasser Laurent Labit, l'entraîneur des trois-quarts de l’équipe de France. "Jonathan est un élément important pour nous. Mais on a aussi joué sans lui, notamment pendant le Tournoi des VI Nations, lors des trois premiers matches, lorsqu’il était blessé. Yoram Moefana revient très bien depuis le début de la préparation. On n’est pas inquiet si Jo n’est pas sur le match vendredi, on a d’autres possibilités", a-t-il affirmé.

Danty ou Moefana, fin du suspense à midi, lorsque Fabien Galthié révèlera son quinze de départ pour affronter la Nouvelle-Zélande.