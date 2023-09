Coupe du monde de rugby : chaleur, engouement et bonne humeur à l'entraînement des Bleus, ouvert au public

La chaleur de plomb n'a pas refroidi les habitants de Rueil-Malmaison. Dans cette commune des Hauts-de-Seine, où le XV de France a établi son camp de base à l'occasion de la Coupe du monde de rugby, de nombreux fans sont venus assister ce lundi à l'entraînement des hommes de Fabien Galthié. Après la victoire face aux All Blacks en ouverture (27-13), vient maintenant l'heure de préparer la prochaine confrontation, qui aura lieu jeudi soir face à l'Uruguay.

Un entraînement qui s'est déroulé dans la bonne humeur sous le regard conquis des spectateurs. Équipés de casquettes, de bobs et de crème solaire, ils étaient un peu plus de 3.000 ce lundi, soit la limite fixée par la mairie. Le directeur de cabinet de l'édile a toutefois confié à Europe 1 que la municipalité aurait pu remplir un stade de 10 ou 12.000 personnes.

"Ils sont beaucoup plus impressionnants en vrai qu'à la télé"

Gaspard, jeune rugbyman, était ravi de croiser ses idoles. "C'est beaucoup d'émotion, c'est le top du rugby. Ça fait plaisir de les voir, on les voit toute l'année à la télé. Mais ils sont beaucoup plus impressionnants en vrai à la télé et quand on les voit jouer là, on voit que le niveau et la vitesse sont très élevés. Bien sûr, je vais dire qu'ils sont favoris pour la Coupe du monde et puis comme a dit Antoine Dupont, si en faisant un match moyen, on réussit à mettre 30 pions (27) aux All Blacks, on peut être assez confiant".

Il y avait donc un air de Stade de France ce lundi au stade du parc à Rueil-Malmaison, entre les élèves des écoles de la ville, scandant des "Allez les Bleus" et un début de hola, qui, hélas, n'est pas parvenu à faire le tour du stade. De leur côté, les Bleus se concentrent sur leur future rencontre, lors de laquelle Fabien Galthié pourrait procéder à une revue d'effectif. Seuls trois titulaires du match face aux Blacks devraient conserver leur place, en l'occurrence Yoram Moefana, Cameron Woki et Gabin Villière. Les Bleus prendront dès mardi la direction de Lille où le match face à l'Uruguay aura lieu. C'est également là-bas que Fabien Galthié dévoilera la composition officielle.