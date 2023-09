Coupe du monde de rugby : le XV de France s'installe dans un hôtel de Rueil-Malmaison avant le coup d'envoi

À l'occasion de la Coupe du monde de rugby, l'équipe des Bleus s'installe à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. C'est dans un immense hôtel aux allures de chaumière normande que les hommes de Fabien Galthié sont attendus dans la journée, ce samedi. Plus des deux tiers de l'établissement sont entièrement réservés aux XV de France et son staff. Pour Coralie Hamon, la directrice de l'hôtel, les joueurs seront accueillis dans des chambres aussi chics que confortables. "Nos chambres font 24 m² avec des lits king size. On est sur un thème équin puisque vous allez retrouver la couleur du cuir Hermès dans nos chambres, où vous avez un petit cheval d'arçon. Elles sont simples, mais élégantes."

"On espère qu'ils iront jusqu'au bout"

Entre sauna, salle de sport et piscine extérieure, tout est mis à disposition des joueurs pour une préparation optimale, le tout en bordure de parc et à cinq minutes à peine du stade d'entraînement. C'est donc un cadre idéal pour souffler en dehors des matchs. "On essaye de les mettre dans un cocon, dans de bonnes conditions. On est là pour eux, pour répondre à leurs besoins. Bien sûr qu'on est derrière eux, on sera derrière eux jusqu'à la finale !", soutient ensuite la directrice de l'hôtel et supportrice du XV de France.

La ferveur est partagée par toute la ville, car depuis plus d'une semaine, Rueil et ses habitants vivent déjà au rythme des Bleus. "Depuis qu'on sait qu'ils sont là, il y a énormément de choses qui ont été faites", remarque ce Ruellois. "Ils ont fait une exposition sur le rugby et sur l'équipe de France. C'est une belle équipe et on espère qu'ils iront jusqu'au bout." L'équipe de France fera l'expérience de son premier bain de foule ce samedi après-midi, où est organisée une cérémonie d'accueil à 15h, en centre-ville.