Coupe du monde de rugby : après leur victoire contre l'Australie, les Bleus se tournent vers le Mondial

À deux semaines de l'ouverture du Mondial de rugby, la France semble prête, après une victoire sans appel (41 à 17) contre l'Australie dimanche lors de leur dernier test match. Une bonne nouvelle avant l'ouverture contre les All Blacks le 8 septembre. Jamais dans leur histoire, les Bleus n'avaient inscrit autant de points face aux Australiens.

Un peu de repos avant de préparer le match d'ouverture

La victoire est donc d'autant plus belle, mais comme l'a rappelé aussi le sélectionneur Fabien Galthié, il ne s'agissait hier que d'un match de préparation. Les choses vraiment sérieuses vont pouvoir commencer. "Je ne sais pas si on est prêt", concède Antoine Dupont, le capitaine. "On le saura dans quinze jours, mais on a continué d'engranger de la confiance, de l'expérience collectivement et ça nous prépare au match du 8 septembre."

Avant ce match d'ouverture de la Coupe du monde, les Bleus, qui avaient entamé début juillet leur préparation, vont profiter de quelques jours de repos. "Là, on va se reposer. Je pense qu'il faut se reposer à fond et après on pourra s'entraîner et se mettre dans ce match d'ouverture à fond", explique le troisième ligne Charles Ollivon. "On va faire les choses dans l'ordre pour être bien dans ce qu'on fait et bien dedans."

Les Bleus se retrouveront à l'entraînement samedi pour préparer le match face à la Nouvelle-Zélande.