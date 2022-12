Coupe du monde 2022 : le sacre de Messi est «mérité», publie Pelé sur les réseaux sociaux

C'est un message de félicitations qui va les rendre heureux. Seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), le Roi Pelé a salué le sacré de Lionel Messi et les performances incroyables de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde de football 2022.

"Une trajectoire méritée"

Pour l'ancienne gloire du football brésilien, le sacre de l'Argentin Lionel Messi au Mondial 2022, pour sa cinquième participation à la Coupe du monde, est une "trajectoire méritée", a commenté la légende brésilienne du foot Pelé sur Instagram dimanche.

Pelé a également félicité le Maroc, meilleure équipe africaine de l'histoire du tournoi, battue 2-1 par la Croatie lors du match pour la troisième place samedi, "pour cette incroyable campagne". Une des filles de Pelé, Kely Nascimento, a publié dimanche une photo de son père recevant un massage d'un pied en regardant la finale du Mondial.

Selon le dernier bulletin médical publié lundi, le Brésilien continue d'être soigné "dans une chambre normale" - et non dans une unité de soins intensifs - et ses "signaux vitaux sont stables".

L'Argentine a remporté dimanche son troisième titre mondial, après ceux acquis avec Mario Kempes en 1978 puis l'autre légende du foot Diego Maradona en 1986.