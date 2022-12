Coupe du monde 2022 : la France «reste la grande favorite», estime le brésilien Ronaldo

L'attaquant brésilien Ronaldo a pris la parole lundi et s'est exprimé sur la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement au Qatar, où il est présent en tant que partenaire de la FIFA. "Depuis le début, mon pronostic a toujours été le Brésil et la France en finale", a déclaré le Ballon d'Or 1997 et 2002 lors d'une table ronde avec plusieurs médias, dont l'AFP, à Doha.

"Le Brésil n'est plus là (éliminé en quarts par la Croatie). Mais la France, match après match, confirme son statut de favorite et je trouve qu'elle reste la grande favorite", a-t-il ajouté, soulignant que les Bleus, sacrés en 2018, "n'ont pas trop souffert de la pression" d'être tenants du titre.

La France favorite

Contre le Maroc, invité surprise du dernier carré, le champion du monde 1994 et 2002 s'attend à voir la France tenir son rang mercredi soir, un match à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport dès 20 heures.

"J'aimerais bien (que les Marocains gagnent) mais je ne pense pas qu'ils y parviendront. Je pense que la France a une équipe très solide, que ce soit en défense, en attaque, au milieu...", a énuméré le Brésilien, impressionné par Mbappé (5 buts dans ce Mondial).

"Il sait comment se servir de ses qualités, comment aller plus vite que les autres. Et il s'en sert pour donner des passes décisives ou pour marquer", a-t-il analysé, s'attendant à voir l'attaquant français battre tous les records et décrocher un deuxième titre mondial à seulement 23 ans. "Il a le temps, les qualités, il a soif et il a le talent pour conquérir tout cela, c'est sûr."

Le beau parcours du Maroc

Au passage, Ronaldo a salué le beau parcours du Maroc, premier pays africain demi-finaliste d'un Mondial. "C'est une belle histoire de football qu'une sélection africaine soit en demi-finale d'une Coupe du monde, a-t-il estimé. J'ai vu les réactions au Maroc, ce que nous offre le football est très beau."

Evidemment, au vu de la "grande rivalité" sportive entre le Brésil et l'Argentine, Ronaldo a souri et botté en touche au moment d'évoquer l'équipe de Lionel Messi, opposée à la Croatie mardi dans la première demi-finale. "Je ne vais pas être hypocrite et dire que je serai heureux pour l'Argentine" si elle est championne, a commenté le Brésilien. "Mais je vois le football comme un romantique. Et j'apprécierai n'importe quel champion."