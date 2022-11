Coupe du monde 2022 : que retenir de la conférence de presse des Bleus ?

Place à la conférence de presse pour Adrien Rabiot et Lucas Hernandez. L'équipe de France est arrivée à Doha et se prépare pour son premier match de la Coupe du monde face à l'Australie qui aura lieu le mardi 22 novembre à 20 heures. Lors du premier entraînement, Karim Benzema et Raphaël Varane, deux joueurs clés de la formation de Didier Deschamps, se sont entraînés à part. Les deux stars de l'équipe de France ont effectué des courses sur le bord du terrain, accompagnés par Cyril Moine, le préparateur physique des Bleus.

Si l'inquiétude commence à monter concernant leur disponibilité lors la première rencontre de la France, Adrien Rabiot, qui joue sa première Coupe du monde, s'est montré rassurant en conférence de presse ce vendredi. "Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont bien et qu'ils ont très envie de jouer. Après, est-ce qu'ils seront disponibles pour le premier match ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils ont de bonnes sensations et c'est sur la bonne voie", précisait le milieu français.

Hernandez confiant sur l'effectif des Bleus

Karim Benzema, ballon d'or 2022, n'a joué que 26 minutes en un mois. Son compatriote Raphaël Varane est lui blessé depuis près de quatre semaines. Une question se pose : est-il raisonnable de les titulariser dès mardi prochain face à l'Australie ? Pour le défenseur du Bayern Munich (Allemagne) Lucas Hernandez, dans le pire des cas, l'équipe de France possède d'autres grands talents. "Ce sont des joueurs très importants. Après, si par malheur ils n'arrivent pas à temps, on a un groupe fantastique avec tous les joueurs des Bleus titulaires dans des grands clubs européens. Alors on peut dire qu'on a le dos couvert", souligne le champion du monde 2018.

Concernant leur présence, l'entraînement de ce vendredi soir (17 heures en France) devrait indiquer plus d'informations. Une séance qui se déroulera cette fois-ci à huis clos dans le stade climatisé d'Al-Sadd.