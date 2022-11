Coupe du monde 2022 : «Il sent le foot», Wendie Renard dithyrambique sur Antoine Griezmann

L'équipe de France, championne du monde en titre, s'est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 grâce à sa victoire samedi contre le Danemark (2-1). Une performance que les Bleus doivent en grande partie à Kylian Mbappé, auteur des deux buts français, mais aussi à Antoine Griezmann, dont le rôle se révèle précieux dans le jeu collectif des Tricolores. "Depuis le début de saison, il est en confiance", relate Wendie Renard, internationale française et consultante pour Europe 1, à propos du numéro 7 des Bleus.

"Il sait orienter, il joue simple"

"C'est vrai que ces dernières années, ça a été un peu difficile pour lui", poursuit la footballeuse de l'Olympique lyonnais, en référence à des dernières saisons plutôt compliquées pour le champion du monde 2018. Toutefois, c'est un joueur qu'apprécie beaucoup la capitaine de l'équipe de France féminine. "Il sent le foot", affirme-t-elle. "On l'a vu lors de la dernière rencontre (face au Danemark), il sait orienter, il joue simple. Il a vu avant de recevoir, et c'est important au très haut niveau de voir avant pour toujours avoir un temps d'avance sur l'adversaire."

Pour Wendie Renard, Antoine Griezmann est également "un joueur qui, défensivement, fait beaucoup d'efforts". "Il est intelligent, il arrive à couper des lignes de passes de l'adversaire. Et on l'a vu, il a taclé, il a récupéré, il a orienté : c'est du Griezmann en fait", continue la consultante Europe 1 à propos de l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Et l'internationale tricolore de conclure : "Avec sa qualité technique, on aura besoin de lui pour emmener les Bleus le plus loin possible."