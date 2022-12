Coupe du monde 2022 : «Les Anglais n'ont pas de point faible», prévient Didier Deschamps

Après la Croatie et l'Argentine, c'est au tour des Bleus d'aller chercher leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Ce samedi, l'équipe de France affronte l'Angleterre (20 heures) lors d'un quart de finale très attendu. Présent en conférence de presse vendredi, Didier Deschamps s'est exprimé sur son adversaire du jour et sur les points faibles des Anglais. Pour le sélectionneur des Bleus, "ils n'en ont pas."

"Ce n'est pas un hasard si l'Angleterre se retrouve face à nous"

"Après forcément, chaque équipe, quelle qu'elle soit, a des points forts. On peut contrer beaucoup de choses, mais la vitesse reste le plus difficile. Surtout ces phases de transition où cette équipe anglaise est très performante. Elle a marqué plus de la moitié de ses buts sur une transition relativement rapide, donc c'est une des qualités", précise Didier Deschamps. Il insiste en soulignant que son adversaire "a beaucoup de qualités dans le jeu, la capacité à marquer des buts, d'être dangereux sur les coups de pied arrêtés". Pour le sélectionneur de la France, "ce n'est pas un hasard que l'Angleterre se retrouve face aux Bleus en quart de finale."

Avant de connaître son destin dans cette compétition, l'équipe de France fera tout de même attention au résultat du match entre le Maroc et le Portugal (16 heures). En cas de victoire, l'une des deux équipes sera l'adversaire des hommes de Didier Deschamps en demi-finale.