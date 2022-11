Coupe du monde 2022 : dans les bars, les supporters «contents de retrouver cette ferveur»

La coupe du monde s'est ouverte ce dimanche au Qatar avec un premier match marqué par la défaite du pays hôte face à l'Équateur. Un mondial marqué par la polémique. Si de nombreux supporters comptent boycotter la compétition, dans le bar parisien où Europe 1 s'est rendue, les fans du ballon rond étaient au rendez-vous pour cette première rencontre. Et ils ne comptent pas manquer le moindre match.

"C'est une compétition importante"

Installé juste devant la télévision du bar, Gabriel est venu avec trois de ses amis, une bière à la main, un large sourire sur son visage dès le coup d'envoi. Il retrouve des sensations. "Je suis content de revivre une Coupe du monde après la période du Covid, ça fait du bien de retrouver cette ferveur. C'est une compétition importante donc on l'attend quand même tous les quatre ans. Et puis on espère que la France va gagner et obtenir sa troisième étoile", sourit le jeune homme.

Un peu plus loin, Théo, lui, attendait avec impatience le match d'ouverture. Il ne manquera rien de ce Mondial. "On a repéré les matchs, on a repéré les horaires et on essaye de bloquer des créneaux pour les suivre et les regarder. Je vais regarder tous les matches à 20 heures, et essayer de suivre ceux à 17 heures. Ceux à 11 heures ou 14 heures, je les écouterai à la radio", détaille-t-il.

Et même si la compétition se déroule en novembre, Maxence n'y voit pas d'inconvénient. Selon lui, les températures ne gâcheront pas la fête. "On verra après pour faire des soirées chez nous ou faire une raclette party pendant les matchs. Il faut juste lancer le concept", sourit-il. L'excitation de ses supporters ne fait que monter. Tous attendent avec impatience le premier match des Bleus, mardi soir face à l'Australie.