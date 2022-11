Coupe du monde 2022 : dans quel état d'esprit est l'équipe de France avant de défier l'Australie ?

C'est le grand jour. L'équipe de France de football affrontera mardi soir l'Australie pour son premier match de Coupe du monde au Qatar. Malgré l'absence de dernière minute de Karim Benzema et les derniers résultats des hommes de Didier Deschamps, qui restent sur une seule victoire en six matches, les signaux restent bons.

Des Bleus soudés

Parmi les grands absents de ce Mondial, N'Golo Kanté, Paul Pogba et le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema. Pour autant, les visages ne sont pas lourds. Au contraire l'ambiance reste bonne au camp d'entraînement de l'équipe de France et les joueurs continuent de prendre du plaisir. "Benzema, malheureusement c'est un épisode qui nous a tous contrariés. Mais vous savez, il y a 25 joueurs", témoigne Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, qui dit donner toute sa confiance à l'équipe.

"Il est bien évident que le discours doit s'adresser à ceux qui restent en souhaitant que Benzema se rétablisse dans les meilleurs délais. Mais on a quand même des joueurs de qualité, regardez notre équipe, ils jouent tous dans des grands clubs. On va essayer de faire plaisir à tous les gens qui suivent l'équipe de France et qui aiment le football", a-t-il confié.

"Le groupe a beaucoup de qualités", souligne Wendie Renard

Faire plaisir aux supporters est le mot d'ordre des Bleus face à une équipe australienne dont il faudra tout de même se méfier. Il y a quatre ans, les hommes de Didier Deschamps avaient débuté la compétition face à ce même adversaire. Les champions du monde s'étaient alors imposés que 2-1 face à ces Australiens sur un tir contré de Paul Pogba. L'Australie qui reste une nation mineure du football, classée 38e au classement mondial, est aussi une formation qui s'est entraînée d'arrache-pied.

La footballeuse internationale française Wendie Renard, consultante Europe 1, reste optimiste et confiante. "Le groupe a beaucoup de qualités et ce sera à eux, dès les premières minutes, de simplement kiffer la compétition et de rentrer dedans comme il faut. Offensivement, on a de quoi faire et défensivement, on doit rester soudés, bien compact, en mettant de l'agressivité comme il faut. C'est à notre tour de bien rentrer dans cette compétition et de gagner ces trois points."