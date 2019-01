Coupe de la Ligue : Guingamp en finale après sa victoire contre Monaco

Guingamp tient sa finale ! L'En Avant, mené 2-0, a renversé Monaco aux tirs au but (2-2, 5 t.a.b à 4) en demi-finales de la Coupe de la Ligue, mardi soir au stade du Roudourou. Le club breton, dernier de Ligue 1, a égalisé grâce à Mendy (46e) et Thuram (55e), avant de remporter une séance de tirs au but à suspense. L'En Avant affrontera en finale, le 30 mars prochain à Lille, le vainqueur de l'autre affiche du dernier carré, qui se joue mercredi soir entre Strasbourg et Bordeaux (18h45). Pour Monaco, où Leonardo Jardim effectuait son retour sur le banc après le licenciement de Thierry Henry, c'est une nouvelle désillusion au cœur d'une saison cauchemardesque.

Monaco, réduit à 10, n'a pas tenu la distance. Le début de cette demi-finale a ressemblé à un cauchemar pour les Monégasques, avec l'expulsion de Vainqueur pour un tacle dangereux dès la 14e minute... pour son premier match depuis son arrivée sur le Rocher. L'avant-dernier de Ligue 1 s'est pourtant vite remis de ce coup du sort avec les buts coup sur coup de Lopes (18e) et Golovine (24e). Mais, réduit à dix pendant presque 80 minutes, l'ASM version Jardim n'a pas tenu la distance.

Dès le retour des vestiaires, Mendy a réduit l'écart (46e), avant que Thuram n'égalise dans la foulée (55e), dans un Roudourou fou de joie. S'en est suivi une séance de tirs au but à suspense (il n'y a pas de prolongation en Coupe de la Ligue), avec le penalty de la victoire transformé par Coco (5 t.a.b. à 4). Guingamp, vainqueur de la Coupe de France en 2009 et en 2014, disputera sa première finale de Coupe de la Ligue. Avec l'intention de s'offrir une belle éclaircie au milieu de la grisaille.