Ligue 1 : le retour de Jardim à Monaco officialisé, jusqu'en 2021

L'AS Monaco a confirmé vendredi soir le retour de Leonardo Jardim comme entraîneur jusqu'en juin 2021 à la place de Thierry Henry, suspendu de ses fonctions jeudi soir et limogé dans la foulée de l'officialisation du retour du technicien portugais. Jardim, qui était déjà l'entraîneur de Monaco en début de saison avant d'être remercié à la suite d'une défaite à domicile contre Rennes (2-1) le 7 octobre 2018, sera sur le banc de Monaco à Guingamp mardi en Coupe de la Ligue. Franck Passi conduira l'équipe de la Principauté à Dijon samedi soir en Ligue 1.

"Nous n'avons plus le temps". "Thierry Henry est une légende du football, mais les circonstances défavorables, et surtout les nombreuses blessures des joueurs, ne lui ont pas permis de faire rapidement et efficacement sortir son équipe de la crise", a souligné Vadim Vasilyev, vice-président du club. "Je tiens à remercier Thierry Henry d'avoir relevé ce défi et d'avoir essayé d'encadrer l'équipe de son club d'origine lors d'une période difficile. Il lui aurait fallu probablement plus de temps pour mettre en oeuvre ce qui était prévu. Mais, malheureusement, nous n'avons plus le temps et nous nous devons d'agir et réagir immédiatement", a conclu le dirigeant monégasque.

La "tristesse" de Henry. De son côté, Thierry Henry a dit "espérer sincèrement que (son) successeur parviendra à sortir l'équipe de cette situation". Le champion du monde 1998 a réagi à son renvoi sur Twitter en évoquant "une grande tristesse" à l'idée de quitter "ce club merveilleux". "Je crois très fort en ces joueurs et dans le fait que l'équipe, avec ses derniers renforts, est désormais parée pour affronter la deuxième partie de saison, enchaîner une série de bons résultats et atteindre son potentiel". "Je souhaite à tous le meilleur pour l'avenir, à commencer par un succès à Dijon, puis pourquoi pas une victoire en Coupe pour faire de nous à nouveau un club européen !", a conclu Henry.

"Plus tôt que prévu notre histoire recommence", a pour sa part écrit sur Twitter l'entraîneur portugais :