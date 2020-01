Coupe de France : Saint-Étienne élimine Monaco, exploit de Belfort contre Montpellier

Grâce à un but de Denis Bouanga, Saint-Etienne a assommé Monaco (1-0) mardi en huitièmes de finale de Coupe de France, atteignant les quarts aux dépens de l'équipe de Robert Moreno, qui s'enfonce en plein doute après ce nouveau revers. Au stade Louis-II, l'ASSE a rapidement pris l'avantage lorsque Bouanga a marqué sur un centre de Franck Honorat (24e). Puis les Verts, bien regroupés, ont tenu le score face à des Monégasques qui n'ont gagné qu'un seul de leur cinq derniers matches officiels, loin de l'allant espéré lors de la nomination de Moreno fin décembre.

L'exploit de Belfort

Belfort, club de quatrième division, a réalisé la sensation de la soirée en éliminant Montpellier, quatrième de Ligue 1. Les Belfortains ont gagné aux tirs au but (0-0 a.p., 5 t.a.b. à 4) pour atteindre le premier quart de leur histoire, devant 4.500 supporters en délire. Pour réussir l'exploit, Belfort a eu l'avantage de se retrouver en supériorité numérique quand le gardien montpelliérain Geronimo Rulli a sciemment stoppé un ballon de la main hors de sa surface, récoltant un carton rouge direct (90e+3). "On a passé une très mauvaise soirée, on a manqué notre match", a reconnu l'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian

Rennes bat Angers... 5-4 !

Mais la rencontre de la journée a été celle gagnée par Rennes à Angers (5-4 a.p.), avec neuf buts ! Les Rennais, tenants du titre, se sont qualifiés pour les quarts sur une frappe limpide du jeune Jérémy Gélin en prolongation. Enfin, Dijon a bataillé pour éliminer Limonest, club de cinquième division, grâce à un but en toute fin de prolongation (2-1). Les huitièmes de finale se poursuivent mercredi et jeudi, avec notamment deux affiches entre Marseille et Strasbourg, ainsi que Nice-Lyon.