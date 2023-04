Coupe de France : Nantes-Toulouse, finale improbable et spectateurs rêveurs

Totalement inattendus en finale de Coupe de France, Nantes et Toulouse rêvent respectivement d'un incroyable doublé et d'un premier titre depuis 66 ans, samedi à Saint-Denis à 21h00, dans un Stade de France sous tension sportive et sociale. La soirée promet d'être bruyante dans l'enceinte francilienne : 78.000 spectateurs sont attendus, avec de part et d'autre plusieurs dizaines de milliers de supporters surchauffés par ce trophée qui paraissait inatteignable en début de saison face à la concurrence féroce dans le football français.

Motivation énorme pour Toulouse

48 bus au départ de Toulouse, un TGV rempli. Les supporters violets vont déferler aujourd'hui vers le Stade de France. Les joueurs du Téfécé ont donc beaucoup de soutien. Ils ont d'ailleurs reçu une vidéo du Stade Toulousain. Les rugbymen, qui disputent une demi-finale de Coupe d'Europe cet après-midi, espèrent qu'ils vont triompher.

La motivation est énorme, confirme l'entraîneur toulousain Philippe Montanier : "Ramener la Coupe au Capitole, ce serait un moment merveilleux pour tous les joueurs. Il y a la possibilité encore une fois de marquer l'histoire du club et ça, c'est assez rare et on souhaite le faire".

Des milliers de Nantais

En face, Nantes, soutenu par des milliers de supporters jaunes et verts. Même si les Nantais ne sont pas encore maintenus en Ligue 1, l'entraîneur Antoine Kombouaré espère conserver le trophée remporté l'an dernier : "On a faim de victoires. Une finale gagnée nous donnera de l'énergie, nous donnera la force pour aller chercher le maintien plus facilement. Faire une finale de nouveau ici au Stade de France, c'est quelque chose d'immense". Nantes rêve d'un nouveau doublé, comme il y a 23 ans.