«C'est un rêve éveillé» : Kombouaré impatient d'affronter la Juventus avec le FC Nantes en Ligue Europa

27 ans après, le FC Nantes retrouve la Juventus en Coupe d'Europe. Après s'être frottés au club italien en 1996 en demi-finale de Ligue des champions, les Canaris vont de nouveau défier la Vieille Dame en 16e de finale de la Ligue Europa, jeudi soir à 21 heures, un match à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). Pour l'entraîneur actuel du FC Nantes, Antoine Kombouaré, "c'est un rêve éveillé".

"Je suis un chanceux et tous les jours quand je me lève, je me dis : 'Merci la vie, merci à mes grands-parents parce que c'est eux qui m'ont élevé'", déclare l'ancien coach du Paris Saint-Germain au micro de Jacques Vendroux dans Europe 1 Sport.

Un club "mythique"

Pour ce match de gala, plus de 2.000 Nantais vont faire le déplacement en Italie, symbolisant un engouement particulièrement fort pour ce 16e de finale. "La Juve, c'est un des plus grands clubs au monde, c'est un club mythique et puis surtout, on y a eu nos célèbres Français comme Michel Platini. Quand on pense Juve, on pense à Michel Platini, à Zinédine Zidane, à Didier Deschamps, sans compter des joueurs comme Patrick Vieira qui y sont passés, Thierry Henry, David Trezeguet et aussi Paul Pogba. Pour les Français, c'est un club qui parle", justifie le natif de Nouvelle-Calédonie.

Le palmarès de la Juventus Turin impressionne et participe aujourd'hui à la renommée du club partout en Europe. Avec deux Ligues des champions à son actif (1985 et 1996), la Vieille Dame a fait les belles heures du football européen. "Me retrouver avec le FC Nantes pour affronter ce club mythique, c'est exceptionnel", s'enthousiasme Antoine Kombouaré. Et même malgré ses déboires actuels, marqués par une récente sanction de 15 points de pénalité par la Fédération italienne en raison de fraudes comptables lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021, la Juventus reste redoutable.

Faire briller Nantes sur la scène européenne

Les Nantais restent sur une bonne dynamique et auront une carte à jouer en Italie. Les Canaris veulent capitaliser sur leurs trois victoires toutes compétitions confondues, dont une qualification en Coupe de France. "J'espère qu'avec Nantes, on va pouvoir montrer qu'on sait bien travailler aussi", a déclaré Antoine Kombouaré dans Europe 1 Sport. Mais les hommes de l'entraîneur kanak seront privés d’Ignatius Ganago, récemment endeuillé par le tragique décès de sa petite fille, ainsi que d'Andy Delort, victime d'une entorse au genou.

Malgré ces absences, le FC Nantes espère briller et jouer pleinement sa carte face à la Juve. En 1996, les Canaris avaient perdu 2-0 au match aller à Turin, avant de s'imposer 3-2 au match retour, pas suffisant pour décrocher un ticket en finale. Espérons que les Nantais connaîtront, cette fois-ci, un sort plus favorable.