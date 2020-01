Coupe de France : Lyon s'impose à Nice et recevra l'OM en quart de finale

Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France de football grâce à sa victoire à l'arrachée (2-1) jeudi à Nice, après une fin de match folle. Les Niçois ont d'abord égalisé sur un but superbe d'Adam Ounas (89e), avant que Dante ne provoque un penalty évitable dans le temps additionnel. Houssem Aouar l'a transformé (90e+3), alors que Moussa Dembélé avait ouvert le score en début de match (15e).

L'OL, qui poursuit son excellent début d'année 2020, recevra l'Olympique de Marseille pour un choc bouillant, avec comme enjeu une place dans le dernier carré de la compétition. Les autres affiches des quarts de finale mettront aux prises Dijon et le PSG, Epinal (National 2) et Saint-Etienne et Belfort (National 2) et le Stade rennais, tenant du titre.