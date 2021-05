Coupe de France : le PSG en finale après sa victoire aux tirs au but à Montpellier (2-2)

Le Paris Saint-Germain a défait Montpellier en demi-finale de la Coupe de France. Après un match marqué par un doublé de Mbappé côté parisien auquel a répondu le duo d'attaquants montpelliérains Gaëtan Laborde (45e) et Andy Delort (83e), l'issue s'est jouée aux tirs au but. C'est finalement l'échec de Junior Sambia qui a tiré au dessus le 11e tir au but de la séance qui a libéré le PSG en permettant à Moise Kean de transformer le sien en ticket pour la finale de la compétition.

Mbappé star parisienne

De retour après trois matches d'absence, Kylian Mbappé a hissé le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France avec un match éblouissant ponctué d'un doublé à Montpellier, mercredi (2-2, 6 t.a.b. à 5). Sa pointe de vitesse a encore parlé sur l'ouverture du score, où il profite d'un très bon travail d'Idrissa Gana Gueye pour transpercer la ligne et tromper Dimitry Bertaud (10e). Malgré tous ses efforts, le PSG n'a pas viré en tête à la pause, Gaëtan Laborde égalisant sur la seule occasion pailladine.

Sur le but du 2-1, il a déposé sans surprise Vittorino Hilton à la course, et Jordan Ferri, pour remonter tout son côté gauche jusqu'à tromper Bertaud dans le petit filet opposé (50e). Montpellier a égalisé une minute après son remplacement par Moise Kean (2-2, 83e). Forçant les parisiens à aller aux tirs au but. L'erreur de Junior Sambia a donné la victoire au PSG.

Dimitry Bertaud, gardien de Montpellier a évoqué le match en conférence de presse. "C'est cruel, on a fait un très gros match, on a su répondre avec caractère, on a su revenir au score, on est tous déçus. Junior Sambia, on lui a dit qu'il fallait qu'il lève la tête, tout le monde en a raté, il ne faut pas qu'il s'en fasse pour ça, personne dans le groupe ne lui en veut. Neymar, on a travaillé à la vidéo, mais c'est compliqué quand même d'arrêter un de ses penalties."