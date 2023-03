Coupe de France : après l'OL, Toulouse et Nantes décrochent leur billet pour les demi-finales

Le FC Nantes est en demi-finale de Coupe de France après sa victoire à domicile face à Lens (2-1). Les Lensois avaient pourtant ouvert le score par Seko Fofana (28e), mais leur ancien coéquipier Ignatius Ganago a obtenu deux penalties, transformés par Delort (31e et 57e) pour ses premiers buts sous le maillot nantais. Dans les profondeurs du classement en Ligue 1, les tenants du titre, tout juste éliminés par la Juventus Turin en Ligue Europa, ont montré qu'ils ne voulaient pas se contenter de lutter pour le maintien en championnat cette fin de saison.

Les Lensois, victimes de leur déchet technique et de leur manque de réussite en attaque, pourront eux se concentrer sur la bagarre pour les places européennes. Tout juste au pied du podium, ils sont encore dans la course pour la Ligue des Champions, à condition de régler vite la mire, dès samedi lors du derby face à Lille. Dans un stade désespérément vide à cause d'une sanction pour usage de fumigènes lors de la finale remportée par Nantes en mai 2022 au Stade de France, la minute d'applaudissements à la mémoire de Just Fontaine a sonné bien creux.

Toulouse cartonne Rodez

Toulouse, bien parti pour se maintenir en Ligue 1, poursuit sa route en Coupe de France, dont il a atteint le dernier carré grâce à son carton mercredi dans un Stadium à guichets fermés contre son voisin occitan Rodez (6-1), lanterne rouge de Ligue 2.

Avec cette qualification tranquille pour les demi-finales, le "Téfécé", vainqueur de la Coupe de France 1957, aura l'occasion de pimenter la fin de sa saison alors que son maintien en L1, avec plus de dix points d'avance sur la zone de relégation, est quasiment acquis.

L'aventure s'arrête là en revanche pour les Ruthénois après avoir fait tomber, à l'extérieur, deux clubs de Ligue 1, Monaco aux tirs au but (2-2, 5-4) en 32e de finale et Auxerre (3-2) en 8e de finale. Ils pourront désormais se concentrer pleinement sur leur objectif principal : le maintien en Ligue 2.