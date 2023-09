Football : contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba demande une contre-expertise

L'international français de la Juventus Turin, Paul Pogba, suspendu à titre provisoire après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone, a demandé une contre-expertise, a indiqué à l'AFP jeudi une source ayant connaissance du dossier. L'agence italienne antidopage (Nado) a notifié lundi à Paul Pogba son contrôle positif et il avait cinq jours ouvrables pour demander l'ouverture de son échantillon B.

Suspendu à titre provisoire

Selon la presse italienne, le résultat de la contre-expertise devrait être connu le 20 septembre. Paul Pogba, 30 ans (91 sélections), a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre l'Udinese et la Juventus, comptant pour la première journée du Championnat d'Italie, durant lequel il n'est pas entré en jeu. A l'annonce de son contrôle positif, il a été suspendu à titre provisoire par la Nado. Il ne peut plus s'entraîner avec la Juventus Turin, club où il est revenu en juillet 2022 après six saisons à Manchester United. Le club piémontais a également suspendu le versement de son salaire.

Le milieu de terrain est passible d'une suspension de quatre ans qui pourrait toutefois être réduite de moitié s'il parvient à démontrer la non-intentionnalité, voire limiter à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu "hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance". Les métabolites de testostérone, identifiées dans son échantillon urinaire, proviendrait de l'utilisation d'un complément alimentaire prescrit par un médecin qu'il a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement des muscles.

Pogba a vécu une saison 2022-23 cauchemardesque sur les terrains et en dehors. Il a collectionné les blessures, ce qui a limité à dix le nombre de matches disputés lors de cet exercice et l'a privé du Mondial 2022 au Qatar. Le champion du monde 2018 a aussi été victime d'une tentative d'extorsion en bande organisée dans laquelle est notamment impliquée l'un de ses frères, Mathias. Le 27 août, Pogba, dont le dernier match remontait au 14 mai, avait fait son retour en compétition lors du nul de son équipe à domicile face à Bologne (1-1) en Championnat d'Italie.