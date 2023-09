Blessures, déboires extra sportifs et maintenant testostérone... La descente aux enfers de Paul Pogba

Reverra-t-on un jour Paul Pogba au plus haut niveau sur un terrain de football ? Rien n'est moins sûr au lendemain de la suspension à titre provisoire du champion du monde 2018, après un contrôle antidopage positif à la testostérone. Une nouvelle étape dans la descente aux enfers du milieu de terrain.

Car depuis le sacre planétaire obtenu en Russie, il y a cinq ans, l'ancien leader des Bleus multiplie les déconvenues. Avec, en premier lieu, une kyrielle de pépins physiques : blessure à la cheville, Covid, et surtout une opération au genou qui le contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022.

Des déboires extra sportifs

En parallèle, le milieu quitte Manchester United par la petite porte pour revenir à la Juventus Turin où il joue très peu, en raison de la persistance de ses blessures. S'ajoutent à cela des déboires extra sportifs et notamment cette tentative d'extorsion en bande organisée dont il est victime et qui a valu une mise en examen et un placement en détention provisoire de son frère Matthias et de quatre autres suspects.

Et maintenant, c'est un contrôle positif à la testostérone qui vient planter un énième bâton dans la roue de Paul Pogba. Cette hormone, explique le docteur Jean-Pierre Fraioli, médecin du sport, est utilisée pour améliorer la forme physique. "Elle est souvent utilisée par les sportifs qui font de la musculation pour augmenter la masse musculaire et les performances. C'est beaucoup moins utilisé qu'autrefois, maintenant, il y a tellement d'autres produits pour se doper. C'est assez étonnant qu'il ait pris de la testostérone", conclut le médecin. Céline Géraud, ancienne judoka professionnelle, estime également que la prise de cette substance est "rare" dans le milieu du football, et qu'on la retrouve plutôt dans "les sports de force".

Paul Pogba risque jusqu'à quatre ans de suspension, synonyme pour ce joueur, âgé de 30 ans, d'une très probable fin de carrière.