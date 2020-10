Conflit avec Mediapro : pour Louis Acariès, "Labrune peut arriver à avoir un arrangement"

INTERVIEW

Face à la crise que traverse le football français, Vincent Labrune est-il l'homme de la situation ? En réaffirmant sa volonté d'honorer son contrat avec la Ligue 1, Mediapro a tenté de rassurer les acteurs du football français, mais n'a pas balayé les inquiétudes d'un milieu qui pourrait être contraint de renégocier ses droits TV à la baisse. En attendant, la Ligue de football professionnel, menée par son nouveau président, a souscrit un prêt de 112 millions d'euros pour faire face au non-versement en octobre de ces droits TV. Invité samedi de Face aux auditeurs d'Europe 1, l'ancien boxeur Louis Acariès connaît bien Vincent Labrune, qu'il avait faire venir à l'Olympique de Marseille du temps où il conseillait le propriétaire Robert Louis-Dreyfus. Pour lui, celui qu'il décrit comme "un garçon de sous-marin" va arriver à trouver un arrangement.

"In fine, ça va se résorber, ça va s'arranger", prédit Louis Acariès, qui estime que "ceux qui président la Ligue sont assez malins". Vincent Labrune, ajoute-t-il, "je le connais mieux qu'il se connait lui". Pour Louis Acariès, l'ancien patron de l'OM est "malin, un homme de réseaux, un garçon de sous-marin et c'est pour ça qu'il est arrivé à la présidence". Et de poursuivre : "Je pense qu'il peut arriver à avoir un arrangement. Je ne sais pas lequel, mais il va y arriver".

"Il est très bon quand on ne le voit pas"

Les qualités de Vincent Labrune sont la raison pour laquelle Louis Acariès l'avait présenté au début des années 2000 à Robert Louis-Dreyfus, "pour qu'il s'occupe de la communication de Robert, qui était désastreuse à cette époque là". "Et je savais qu'à travers ses réseaux et ses offs, en sous-marin, il pouvait arranger beaucoup de choses".

Vincent Labrune "peut réussir, parce qu'il est assez malin pour ça, pour arranger les choses", insiste-t-il. "Il peut trouver les rouages pour y arriver."