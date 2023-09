Classico PSG - OM : les supporters des deux clubs sont prêts pour ce choc de la Ligue 1

Un classico pour clore la sixième journée du championnat de France de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille. Dans l'histoire, sur 105 matchs, le PSG s'est imposé à 49 reprises contre 35 pour l'OM. Lors de leurs dernières confrontations, les Parisiens s'étaient imposé au Vélodrome 3 buts à 0.

Un début de saison en demi-teinte pour les deux clubs

Mais cette année, le PSG a fait un début de saison poussif en championnat. Les Parisiens restent sur une défaite en championnat contre Nice à domicile quand Marseille traverse une crise entre ses supporters et la direction du club, provoquant le départ du coach Marcelino. Une crise qui installe le doute chez les supporters : "j'espère qu'on va gagner mais ça va être difficile", "avec la crise, tous les scénarios sont possibles : la victoire comme la défaite", "je pense qu'on va gagner 2-1" confient-ils.

Dans ce contexte, les supporters parisiens sont eux plutôt confiants : "au vue de l'équipe actuelle, on peut tabler sur un 3-0 pour Paris", "on va les froisser encore une fois", "impossible qu'ils gagnent au Parc". La dernière fois que l'OM s'est imposé au Parc des Princes, c'était il y a trois ans. Dans tous les cas, pour ces supporters, il n'y a pas de plus beau match en championnat que ce classique. Pour eux, ce match dépasse le football, c'est un véritable affrontement entre "le Nord et le Sud".