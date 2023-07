C'était il y a 25 ans : le 12 Juillet 1998, la France remportait pour la première fois la Coupe du monde

Un, puis deux et trois buts... Et les Français deviennent champions du monde pour la première fois. Le 12 juillet 1998, l'équipe de France bat le Brésil 3-0 devant un stade de France complet. Le lendemain, après une courte nuit, les nouveaux champions du monde seront donc sur les Champs-Élysées pour défiler. Ou du moins, tenté de défiler, tant la foule est compacte. "On prend ce bus qui était découvert et pendant les premières rues, il n'y a personne. Et tout d'un coup, on arrive en bas de l'avenue, sur la place de la Concorde. Et là, on voit ce qui nous attend", se rappelle dans le podcast Europe 1 Les Géants de Jacques Vendroux, Laurent Blanc.

Un changement de carrière

"Et on se dit : 'On en a pour la journée !'" ironise l'ancien footballeur. Le bus devra avancer doucement, mètre par mètre, tant les Français étaient nombreux à être venus saluer les 23 bleus de l'équipe. Et cette victoire a été un tournant pour les hommes d'Aimé Jacquet.

"Cette coupe a changé ma vie, ma carrière. C'est un club très fermé celui d'être champion du monde", souligne Robert Pirès. Et les Bleus de 98 ont ouvert la voie puisque 20 ans après, en 2018, Didier Deschamps, cette fois en tant que sélectionneur, apportait à la France sa deuxième étoile.