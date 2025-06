«C’est une nouvelle histoire, c’est différent» : un an après l’argent olympique, Sara Balzer aborde la suite de sa carrière

Médaillée d’argent en sabre individuel à Paris 2024, Sara Balzer revient sur l’année écoulée, marquée par une pression intense, un besoin de pause et une reconstruction personnelle. L’escrimeuse savoure aussi l’héritage des Jeux et le lien fort noué avec le public.





Un an après avoir décroché l’argent en sabre individuel aux Jeux de Paris, Sara Balzer revient, avec une légère nostalgie, lors de la Soirée des champions organisée par le CNOSF, sur cet événement planétaire qui a eu lieu en France. "Je suis toujours très heureuse de revenir ici. Dès que je passe devant le Grand Palais, ce sont beaucoup d'émotions, a avoué l'athlète française.

Elle a confié avoir vécu une période de transition forte, à la hauteur des émotions traversées. "J’ai eu l’impression de vivre un tunnel non-stop pendant trois ans, c’était beaucoup de pression ces Jeux à la maison", confie-t-elle à notre micro. "J’ai pris des vacances, j’ai coupé quelques mois. C’était nécessaire", a-t-elle ajoutée.

"Ce passage à vide a permis un nouveau départ"

Ce retour à la vie normale s’est accompagné d’un flot d’émotions parfois difficiles. "Il y a eu des moments moins faciles, mais on m’avait prévenue, je suis bien accompagnée. Ce petit ‘down’ après un gros projet est normal et même nécessaire", a confié Sara Balzer. Ce passage à vide a permis un nouveau départ : "On prend le temps de reconstruire avec la personne que l’on est devenue. C’est une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. C’est cool, c’est différent. Et c'est bien aussi aujourd'hui de savoir que les prochains Jeux ne seront pas en France, parce que la pression sera vraiment moindre".

La sabreuse garde en mémoire l’intensité des JO, autant sur les pistes que dans la vie du village olympique. "L’ambiance avec l’équipe de France, les moments sur le bateau, la parade… Ce sont des souvenirs incroyables", nous a confié l'escrimeur. Et les retombées sont encore là : "J’ai croisé plein d’enfants qui m’ont dit avoir commencé l’escrime après m’avoir vue à la télé. C’est touchant". Sollicitée régulièrement pour des événements, elle mesure l’impact durable de cette aventure. "C’est cool de voir que les athlètes sont encore mis en avant. Il y a eu beaucoup d’émotions l’an dernier et les gens en parlent encore", a conclu la médaillée d'argent des Jeux de Paris 2024.