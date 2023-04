«C'est une bouffée d'oxygène» : au Stade de France, Kylian Mbappé à la rencontre d'enfants malades

Des étoiles plein les yeux pour 3.500 enfants malades ou en situation de handicap ce mercredi au Stade de France. Ces derniers participaient à la "journée évasion" organisée par l'association Premiers de cordée, parrainée par un certain Kylian Mbappé. Et ils ont pu s'initier à de nombreux sports, mais aussi, et surtout, rencontrer la superstar du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France.

Parmi eux, Marc-Henri et Dan. "On est venus pour faire du sport comme du handball, du rugby, de la boxe", dit le premier. "Venir au Stade de France, c'était mon rêve car je veux devenir footballeur", ajoute son camarade. Entre le tir à l'arc, l'initiation au yoga et toutes les autres activités mises à leur disposition, ces enfants ont l'embarras du choix. Mais n'ont qu'un seul nom à la bouche : "Mbappé". "Mon but, c'est de lui mettre un petit pont", souriait l'un d'entre eux.

"Il y a des choses bien plus importantes que le foot"

C'est donc sous des acclamations et des cris de joie que l'attaquant du PSG a été accueilli au moment où il descendait les gradins pour venir à la rencontre des enfants. Dans le même temps, le coup d'envoi d'un match est donné sur la pelouse. Les enfants enchaînent les talonnades et les passements de jambe, de quoi rendre fier le parrain Kylian Mbappé. "Je suis toujours content de voir des enfants avoir envie de jouer au foot, de prendre du plaisir et d'oublier leur quotidien. Pour nous aussi, c'est une bouffée d'oxygène. Quand tu es footballeur, tu es dans une bulle alors qu'il y a des choses bien plus importantes que le foot", a considéré l'intéressé.