L'association de Kylian Mbappé met les femmes à l'honneur le temps d'un spectacle humoristique

Idole des jeunes, Kylian Mbappé a fondé en janvier 2020 l'association Inspired by Kylian Mbappé, plus communément appelée IBKM. Aux alentours de 12h ce dimanche 2 avril, un spectacle a été donné au théâtre du Chatelet à l'initiative de cette fondation. En raison de son emploi du temps et du match prévu au départ à 20h45, l'attaquant phare du Paris Saint-Germain n'a pas pu se rendre à la représentation. Une double peine puisque le club de la capitale s'est incliné en Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais au Parc des princes sur le score de 0-1.

"80% des femmes ici ne sont jamais entrées dans ce théâtre"

Une dizaine d'humoristes se sont succédé sur la scène du théâtre en l'honneur de l'association, qui a notamment pour but d'aider des jeunes à s'insérer dans la vie active. Ce dimanche, les mères de famille ont été particulièrement mises à l'honneur, sous l'œil attendri de la maman du numéro 7, Fayza Lamari. "C'était obligatoire de ma part de pouvoir mettre à l'honneur ces femmes. Elles viennent un peu de partout, de Bondy, de Bobigny,... Il y a 80% de femmes ici qui ne sont jamais entrées dans ce théâtre du Chatelet."

Parmi les humoristes, la Belge Nawell Madani était de la partie lors de ce spectacle gratuit. Le but de cette représentation selon elle : "Parler de ces femmes qui sont en première ligne de l'éducation et de l'économie des foyers, inviter nos mamans, rire." Après trois ans d'existence, l'association ne cesse de se développer et d'autres événements de ce type seront à prévoir, surtout pour les jeunes rencontrant des difficultés pour entrer dans la vie active.