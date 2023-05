Antoine Dupont, Frédéric Michalak : de nouveaux sportifs font leur entrée au musée Grévin

Le demi de mêlée des Bleus Antoine Dupont et l'ancien demi d'ouverture du XV de France Frédéric Michalak ont fait mercredi soir leur entrée au musée Grévin à Paris, à un peu plus de cent jours du début de la Coupe du monde de rugby en France. "Franchement, c'est troublant de se retrouver face à 'soi'", a affirmé Dupont (26 ans, 47 sélections), dont la statue de cire arbore la tenue officielle du XV de France dont il est capitaine.

"Honnêtement, c'est un travail de dingue", a ajouté, admiratif, le joueur, en plaisantant sur le fait qu'il avait "dû prendre un carton rouge (le 12 novembre contre l'Afrique du Sud, à la suite duquel il avait écopé d'une suspension de quatre semaines, réduite à deux en appel) afin de pouvoir prendre les premières mesures" pour son double. Michalak (40 ans, 77 sélections), dont la statue est habillé comme un entraîneur puisqu'il intégrera la saison prochaine l'encadrement du Racing 92, a qualifié de "super bizarre" le fait de se trouver à côté de son double, que ses quatre enfants, venus à Grévin, ont trouvé "très ressemblant", a-t-il confié.

Proches de Mbappé

La France accueille du 8 septembre au 28 octobre le Mondial-2023, dont le match d'ouverture au Stade de France opposera les Bleus aux All Blacks néo-zélandais. Les deux joueurs, figures emblématiques de l'équipe de France comme du Stade toulousain à une dizaine d'années d'intervalle, ont commencé à poser pour leurs doubles de cire le 14 novembre dernier, selon le musée. L'établissement parisien, qui revendique plus de 850.000 visiteurs par an, a précisé dans un communiqué qu'ils s'étaient d'abord prêtés "au jeu des photos, vidéos, captures d'images en 3D, mesures du visage et du corps et moulage des mains".

Il a fallu ensuite un second rendez-vous "destiné à vérifier le modelage en plastiline du visage", qui s'est fait, dans le cas d'Antoine Dupont, à Marcoussis, au Centre national du rugby, pendant le Tournoi des six nations. Dupont et Michalak rejoignent à Grévin d'autres grandes figures du rugby français: l'ailier Adolphe Jauréguy (1898-1977, 31 sélections), le deuxième ligne Lucien Mias (92 ans, 29 sélections) ainsi que le troisième ligne Sébastien Chabal (45 ans, 62 sélections), reconverti comme consultant à la télévision.

Leurs doubles figurent dans le quartier des sportifs du musée, non loin de Kylian Mbappé (football), Zinédine Zidane (football), Camille Lacourt (natation), Clarisse Agbegnenou (judo), Renaud Lavillénie (saut à la perche) ou Martin Fourcade (biathlon).