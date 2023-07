Coupe du monde de rugby 2023 : la municipalité de Libourne, ravie à l'idée d'accueillir l'équipe de Roumanie

Un temps annoncée camp de base pour les Fidji lors de la Coupe du monde de rugby 2023, Libourne, en Gironde, accueillera finalement la Roumanie pour la compétition. Une aubaine pour la municipalité qui a déjà une longue histoire avec ce pays de l'Union européenne.

"On fête chaque 1er décembre la fête nationale de la Roumanie"

Durant tout le Mondial, les Chênes résideront et s'entraîneront au cœur du vignoble girondin, à quelques kilomètres de Saint-Emilion et de Pomerol, ici à Libourne. Accueillir la Roumanie est un plaisir et un privilège comme l'explique la municipalité. Le lien avec Libourne n'est pas nouveau, il est déjà très fort, insiste le maire Philippe Buisson. "Si la Roumanie a été séduite par la ville de Libourne, c'est parce qu'il y a une forte communauté roumaine à Libourne depuis très longtemps. Il y a même une église roumaine avec un prêtre roumain, quelques commerces, une communauté très intégrée travaillant essentiellement dans le BTP, mais aussi à l'hôpital de Libourne", explique-t-il. "

"À Libourne, on fête même chaque 1er décembre la fête nationale de la Roumanie. Depuis plusieurs années, bien avant que l'on sache qu'on pouvait accueillir l'équipe de Roumanie de rugby", ajoute-t-il.

Libourne sort le grand jeu pour accueillir l'équipe roumaine : une fan zone avec un grand écran sera installée, le stade de la ville sera mis à la disposition de l'équipe roumaine et un peu plus de 100.000 euros ont été investis dans une salle de musculation tout équipée.

"Ce sont de bons compagnons"

Le Rugby club Libournais, que préside Frédéric Holgado, est impatient de recevoir cette équipe nationale. D'autant que les amoureux du ballon ovale conservent ici un excellent souvenir des joueurs roumains qui ont joué sous les couleurs locales il y a quelques années.

"C'est des gens qui sont de bons compagnons. Je sais qu'à Libourne, leur passage a tissé des liens forts avec beaucoup de personnes. On aimerait faire voir aux enfants une équipe nationale, c'est un événement rarissime dans une vie sportive. S'il y a besoin de faire une opposition, on leur a proposé un sparring partner. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un match contre eux parce que ce sont des joueurs pros mais si on peut mettre en place quelque chose pour eux, on le fera par plaisir", indique-t-il au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde de rugby 2023 : découvrez la liste des 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié

La promesse de jolis moments partagés pour les 500 licenciés du Rugby club libournais et d'un renforcement des liens avec la Roumanie. "À la fin des années 80, des enseignants français se sont intéressés à la Roumanie et ont commencé à envoyer de l'aide humanitaire. Ils ont créé les premières associations mais aussi les comités de jumelage", explique le secrétaire de l'association Gironde Roumanie. "Quand l'équipe nationale roumaine viendra, cela pourra attirer un public davantage sportif et moins culturel. C'est important pour nous pour faire parler de la Roumanie", appuie-t-il.

Les Roumains joueront deux matches à Bordeaux, contre l'Irlande le 9 septembre et contre l'Afrique du Sud une semaine plus tard.