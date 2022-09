«C'est plus qu'à la grande époque» : l'immense succès des sports collectifs «de préau»

Faire du sport en intérieur n'a jamais été aussi populaire. Volley, Handball, basketball... Les sports collectifs "de préau" cartonnent auprès des petits et des grands ! "On pense qu'on va dépasser le demi-million de licenciés de handball à la fin de l'année. 500 à 600.000 licenciés, c'est plus qu'à la grande époque", explique le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana.

"Une image positive"

Même constat en volley et en basket aussi. Les fédérations soulignent que les chiffres d’avant la pandémie, sont en train d’être battus. Un raz-de-marée comme le dit Philippe Bana, qui s'explique par les résultats exceptionnels des Français dans les sports collectifs aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier.

Mais pour Jean-Pierre Siutat, président de la fédération française de basket, ce n’est pas la seule raison : "Les gens ont envie de faire du sport. Les gens ont envie de mettre leurs enfants au sport. Et c'est vrai qu'on a en basket, une image positive. Et la seule limite que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité de nos clubs pour accueillir davantage", explique-t-il.

Le football reste leader

La Fédération française de basket revendique déjà plus de 700.000 licenciés. Dernière explication à cette augmentation des inscriptions : le développement de pratiques annexes comme le handball ou le basket à trois contre trois. Mais malgré leurs bons résultats, ces sports collectifs restent loin du mastodonte qu'est le football. Rien qu'en France, le ballon rond compte environ deux millions de licenciés.