"C'est historique" : les joueuses du PSG ont célébré leur victoire au Parc avec 2.000 supporters

Elles ont "marqué l'histoire", rien de moins. En réussissant à s'imposer face aux Lyonnaises (3-0), les joueuses du PSG peuvent savourer un premier titre longuement attendu. Les championnes et leur coach ont pu profiter d'un moment de liesse avec quelques 2.000 supporters au Parc des Princes. Très reconnaissantes du soutien sans failles qu'elles ont reçu jusque là, les footballeuses du Paris SG se projettent déjà vers la saison prochaine avec l'envie de décrocher un nouveau titre mais ont tenu à savourer l'instant.

Un moment "historique"

"On dit que c'est historique mais c'est vrai, c'est la première fois. C'est quelque chose de formidable. On a encore la tête dans les étoiles, donc on savoure", souligne Kadidiatou Diani. Même son de cloche pour Grace Geyoro qui rappelle que le fait que le Paris Saint-Germain féminin "gagne ce titre de champion de France, c'est quelque chose de nouveau, ça n'est jamais arrivé. On est, on est assez fières de nous."

Et ce n'est pas leur coach Olivier Echouafni qui dira le contraire. "Le 4 juin 2021 restera à jamais gravé dans l'histoire du club. Ce groupe vient de laisser une trace, une empreinte indélébile. Ce seront les premières à tout jamais. C'est quand même quelque chose d'énorme, un véritable exploit", estime-t-il.

Une victoire difficile...

Car la victoire a demandé "beaucoup de travail, ça n'a pas été facile", appuie Kadidiatou Diani. Même sentiment pour Grace Geyoro qui souligne que "ça fait plusieurs années que l'équipe se bat. On passe à côté de deux finales, aujourd'hui, on arrive à décrocher quelque chose", ce qui rend la victoire d'autant plus agréable.

"C'est le fruit de leur travail, de tant d'efforts sur les terrains. Elles ont montré haut et fort leur appartenance pour le club et cette envie d'obtenir ce premier titre", salue le coach.

... qui appartient aussi aux supporters

Même lui se laisse aller à l'émotion. "On réalise pas complètement. On imaginait peut-être, mais pas aussi fort que ça". Une atmosphère renforcée par la présence des supporters. "Ça fait chaud au cœur de les voir, parce que c'est aussi leur récompense à eux qui n'ont pas été dans les stades, mais qui ont toujours été présents dans notre cœur et dans les moments aussi où ils pouvaient être là, avant les matchs, proches des hôtels, proches des bus", explique Olivier Echouafni.

Une allégresse partagée par Kadidiatou Diani. Les supporters "ont été là et méritent aussi ce titre. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour nous, c'est pour le groupe et pour le club et pour l'histoire. C'est pour eux aussi, pour nos familles, pour toutes ces personnes qui nous ont soutenus". La rencontre au Parc des Princes a donc été un moment de communion, avec distanciation sociale, Covid oblige, ce qui n'a pas empêcher joueuses et supporters de s'époumoner ensemble aux cris d'"Aller Paris" et "Paris est magique".

De nouveaux objectifs en vue

Mais pour les joueuses, ce titre n'est qu'un début. "C'est clair qu'à la rentrée on va vouloir conserver ce titre et même faire mieux pour la saison prochaine", affirme Kadidiatou Diani. Pour Olivier Echouafni, "cette étape doit aussi donner un avenir pour ce groupe, pour cette équipe qui sera, j'espère, en mesure d'aller chercher encore bien d'autres titres, que ce soit sur le plan national, mais aussi sur plan européen." Le club est en effet passé à plusieurs reprises à côté du Graal européen, qui lui résiste pour l'instant.