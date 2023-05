«C'est frustrant» : l'équipe de France s'incline aux prolongations face au Danemark au Mondial de hockey

Les hockeyeurs sur glace français se sont inclinés 4-3 dimanche en prolongation contre le Danemark, pour leur deuxième match du mondial en Finlande, au lendemain de leur entrée en matière réussie contre l'Autriche (2-1). Ce résultat les place en quatrième position du groupe A, qui compte huit nations. Les quatre premiers du groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, et le dernier descendra en division IA (deuxième division mondiale).

Face à un adversaire à leur portée, les Français ont payé leur indiscipline, encaissant leurs deux premiers buts en infériorité numérique, à la suite d'exclusions temporaires.

>> DÉCOUVRIR ICI - Hockey sur glace : le sélectionneur de Bleus en mission avant le Mondial en Finlande

Éviter la descente

Revenus à 2-2 grâce à Guillaume Leclerc et Anthony Rech, puis à 3-3 par Justin Addamo après avoir de nouveau été menés, les Bleus ont finalement cédé au but en or en prolongation. "C'est frustrant, a reconnu Anthony Rech, on doit gagner ce match. On a été la meilleure équipe à cinq contre cinq. Lors de la troisième période, le Danemark n'a pas vu le jour."

L'objectif minimal de l'équipe de France est d'éviter la descente, dans un groupe où les plus gros matches restent à venir, notamment contre les Finlandais, champions du monde en titre, la Suède et les Etats-Unis.