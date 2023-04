Mondial de hockey sur glace féminin : dernières de leur groupe, les Bleues descendent en division inférieure

L'équipe de France féminine de hockey termine sa Coupe du monde au Canada sur un ultime revers. Les Bleues se sont lourdement inclinées dans leur dernier match de ce Mondial face à la Suède (8-2). Une défaite qui les place dernières de leur groupe et qui les envoie en division inférieure.

Les Bleues, qui disputent seulement le deuxième championnat du monde élite de leur histoire, ont enchaîné à Brampton (Canada) quatre défaites, d'abord contre la Finlande (14-1) puis contre la Hongrie (4-2), l'Allemagne (3-0) et enfin la Suède pour terminer à la dernière place de leur groupe.

Le Canada et les États-Unis favorites

Le Canada, qui évolue à domicile, et les États-Unis sont les deux grands nations favorites dans cette Coupe du monde. Dans le même groupe A, les deux équipes occupent les première et deuxième place et sont d'ores et déjà qualifiées pour les phases finales. Le Canada s'est imposé, mardi, aux tirs au but, lors de leur confrontation.