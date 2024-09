Cadence infernales dans le foot : les joueurs professionnels menacent de se mettre en grève

Les joueurs de foot dénoncent les cadences infernales. Des corps éreintés, des saisons à rallonge, les joueurs n’arrivent plus à suivre le rythme imposé par les clubs et les sélections. Plusieurs syndicats de footballeurs ont déposé une plainte devant la commission européenne contre la FIFA. Il faut dire que le foot cherche par tous les moyens à accroitre ses profits, parfois au détriment de la santé des joueurs.

"C'est beaucoup trop"

Dans le football, "la maxime à la mode, c'est jouer plus pour gagner plus. Tout le monde veut sa part du gâteau", explique à Europe 1 l’économiste du sport Vincent Chaudel. "La FIFA veut gagner plus, l'UEFA veut gagner plus, les fédérations veulent gagner plus, les ligues désirent gagner plus et les clubs souhaitent gagner plus pour des joueurs qui gagnent plus. Et la solution pour répondre à ce souhait de chaque maillon de la chaîne, c'est de toujours créer de nouvelles compétitions. Parce que, à chaque nouvelle compétition, vous avez de nouveaux diffuseurs et des nouveaux sponsors et des nouvelles recettes billetterie."

C’est pourquoi l’UEFA a modifié sa Ligue des champions. Avec plus de matchs à la clef, la compétition va générer 20 % de revenus en plus. Conséquence, les meilleurs joueurs disputent actuellement entre 60 et 80 rencontres par an. "C'est beaucoup trop. Il y a des joueurs qui se font amputer. Il y a des joueurs qui ne sont pas bien. Il y a des joueurs qui se font opérer parce que le corps ne suit plus", dénonce l'ancien attaquant Frédéric Piquionne. Si la FIFA, pour l'instant, n'entend pas alléger le calendrier, l'UEFA quant à elle réfléchit à des solutions pour soulager les joueurs : abandon des arrêts de jeu prolongé et liste élargie pour l'Euro.