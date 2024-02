«Ça fait huit ans qu'on échange régulièrement pour prier» : l'aumônier Joël Thibault, la bonne étoile d'Oliver Giroud

C'est un moment décisif pour quatre clubs de football français. Lens, Marseille, Toulouse et Rennes vont tenter de franchir le barrage de la Ligue Europa. Mais la mission semble presque impossible pour Rennes, battu 3-0 à l'aller par l'AC Milan. L'exploit est indispensable pour les Bretons ce jeudi soir. Mais en face, la star Olivier Giroud ne compte pas laisser les Français accéder à la suite de la compétition.

"On arrive toujours à trouver une heure"

Croyant pratiquant, l'un des tenants de la Coupe du monde pourra également compter sur sa bonne étoile présente dans les tribunes : Joël Thibault. Un pasteur à Rennes qui est surtout aumônier pour les sportifs de haut niveau comme l'attaquant des Bleus, pour qui la religion est un sujet essentiel.

Aussi parvient-il, entre les matchs, les entraînements et autres sollicitations, à trouver du temps pour la méditation. "Au milieu de tout ça, on arrive toujours à trouver une heure, une heure et demie dans les temps un peu mort pour se voir", explique l'aumônier au micro d'Europe 1. "Ça fait maintenant huit ans qu'on échange régulièrement pour prier ensemble à distance, mais aussi en se voyant lors de matchs quand il est en France", poursuit-il.

Le cœur balance

Et comme un clin d'œil de la Providence, voilà que le tirage au sort a placé le Milan AC sur la route de Rennes en Europa League. "Je serai partagé pour ce match entre le Stade Rennais en tant que club français et puis le fait de voir Olivier marquer. Mais je serai rouge et noir" plaisante-t-il.

Car les choses sont bien faites. Pas besoin de choisir ses couleurs pour Joël Thibault, Rennais et Milanais évoluant tous les deux avec les mêmes.