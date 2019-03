Boxe : Estelle Mossely reste invaincue pour son 4ème combat professionnel

Estelle Yoka Mossely a remporté aux points et à l'unanimité des juges son quatrième combat professionnel en poids légers contre l'Ukrainienne Olena Medvedenko, samedi soir à Toulouse, poursuivant son sans faute chez les pros.

"Quatre combats, quatre victoires, c'est bien". Pour son premier combat prévu en dix rounds, la championne olympique 2016 des poids légers a été dominatrice. En progrès techniquement et physiquement, elle a gardé l'initiative durant la totalité du combat face à une adversaire qui s'est beaucoup accrochée et n'a riposté que par de rares séquences. "Quatre combats, quatre victoires, c'est bien. Il y a du progrès. Mais il y a encore du travail à faire aux États-Unis dans le style", a commenté la Française qui s'entraîne en Californie avec son mari, Tony Yoka, champion olympique des lourds 2016.

Objectif : un titre mondial professionnel. Estelle Yoka Mossely avait auparavant remporté ses trois premiers combats, les deux premiers aux points et le troisième avant la limite contre la Polonaise Sylwia Maksym. Aux JO de 2016, Mossely a été la première championne olympique de l'histoire de la boxe française féminine et formait le "couple en or" de la boxe française avec Tony Yoka. Mossely, 26 ans, rêve désormais de décrocher un titre mondial professionnel. Pour arriver à ce niveau dès l'an prochain, elle devrait remonter sur le ring le 14 juin puis combattre d'ici la fin de l'année pour la ceinture européenne.

"Le combat européen est un objectif mais aucune date n'a encore été fixée avant la fin de l'année", a précisé son promoteur Davide Nicotra. "Je veux faire un championnat d'Europe cette année. Je veux être dans le dur", a confirmé la Française. Par ailleurs, venu soutenir sa femme, Tony Yoka, suspendu jusqu'au mois de juillet pour trois "no show" aux contrôles antidopage, a indiqué qu'il n'avait pour l'instant pas d'adversaire pour sa reprise de la compétition.