Blessures, faux départ et polémique : comment se porte le Bayern avant d'affronter le PSG ?

Au complet à la fin de la phase de groupes de la Ligue des champions conclue avec six victoires (18 buts inscrits et seulement deux encaissés), le Bayern Munich a perdu tour à tour quatre joueurs clés de l'effectif de Julian Nagelsmann, l'entraîneur munichois. Recrue phare de l'été en Bavière, Sadio Mané a été touché au péroné droit début novembre, et a manqué la Coupe du monde avec le Sénégal. Nagelsmann espère le retrouver à l'entraînement la semaine prochaine.

Victime d'une péricardite (inflammation de la membrane entourant le coeur) après un Covid au Mondial, le Marocain Noussair Mazraoui a progressivement repris ces derniers jours à la Säbener Strasse. En revanche, ni Manuel Neuer, ni Lucas Hernandez ne réapparaîtront cette saison. Le gardien et capitaine du Bayern et de l'Allemagne s'est fracturé la partie inférieure de la jambe droite lors d'une sortie à skis début décembre, alors que l'international français, base de la défense munichoise, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit au Qatar.

Pour pallier ces absences, le Bayern a réussi son mercato hivernal, avec les arrivées du défenseur néerlandais Daley Blind (libre après la résiliation de son contrat à l'Ajax Amsterdam), mais surtout du gardien international suisse Yann Sommer (en provenance de Mönchengladbach) et du défenseur polyvalent portugais Joao Cancelo (prêté par Manchester City avec option d'achat).

Faux départ en 2023

C'est hésitant que le Bayern a lancé sa seconde partie de saison après la coupure hivernale de deux mois, avec trois matches nuls consécutifs à Leipzig (1-1), et à domicile contre Cologne (1-1) et Francfort (1-1). La concurrence en a profité pour se rapprocher au classement, notamment l'Union Berlin et le Borussia Dortmund, qui ont sauté sur l'occasion avec trois victoires.

Les Munichois ont réagi avec trois victoires consécutives également, deux en championnat et une en Coupe, en inscrivant 11 buts pour deux encaissés, retrouvant un peu de sérénité sur le terrain (19 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues), alors que le club était agité en coulisses.

Neuer lâche ses coups

Si les dirigeants du Bayern ont peu apprécié l'escapade parisienne de Serge Gnabry à la Fashion week sur des jours laissés libres par Nagelsmann le week-end des 21 et 22 janvier, ils ont encore moins goûté la spectaculaire charge médiatique de Manuel Neuer.

Pourtant blessé et indisponible mardi au Parc, le gardien et capitaine a fait parler de lui via deux entretiens dans The Athletic et le Süddeutsche Zeitung. Neuer reproche au club bavarois le limogeage de l'entraîneur des gardiens depuis son arrivée à l'été 2011, et ami proche, Toni Tapalovic, "un coup alors que j'étais déjà à terre", "comme si on m'avait arraché le coeur".

Tout comme le président du directoire Oliver Kahn, le directeur sportif Hasan Salihamidzic est monté immédiatement au créneau, reprochant à Neuer d'avoir pensé à ses intérêts avant ceux du club. Les deux hommes ont toutefois calmé le jeu, pour préparer le match aller à Paris plus sereinement.