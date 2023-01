Basket : nouvelle défaite de Monaco à l'extérieur en Euroligue, la 4e consécutive

Une semaine après avoir de nouveau bu la tasse à Belgrade, Monaco n'est pas parvenu à relever la tête, en déplacement sur le parquet de Fenerbahçe ce jeudi. La "Roca Team" s'est inclinée 98-94 après prolongation. La quatrième défaite de suite en déplacement pour les Monégasques et Mike James (23 points), qui conservent néanmoins la 5eme place au classement.

La "Roca team", qui restait sur deux lourdes défaites à Belgrade, face à l'Etoile Rouge (92-68) la semaine passée, et contre le Partizan (100-80) une semaine plus tôt, a montré un bien meilleur visage à Istanbul, notamment lors de la première période qu'elle a remporté 47-39.

Réveil turc

Mais elle n'a pas résisté au réveil turc, emmené notamment par l'ailier fort américain Jonathan Motley, 17 points, le meneur turco-américain, Scottie Wilbekin, meilleur marqueur de son équipe avec 21 points, et Nick Calathès, son stratège grec, décisif lors de la prolongation.

Côté monégasque, on attendait beaucoup des retours de Jordan Loyd, l'un de ses meilleurs joueurs cette saison, blessé depuis trois semaines, et de Donta Hall, son intérieur, blessé en Serbie. Les deux Américains, à court de rythme, sont restés discrets laissant leur compatriote Mike James s'illustrer avec 23 points inscrits (meilleur marqueur de la rencontre), bien secondé par le capitaine de la Roca Team, Yakuba Ouattara, 19 points, son record en Euroligue. Insuffisant néanmoins pour venir à bout de Fenerbahce.

Monaco toujours en course

Chacune des deux équipes a dominé une des deux périodes. Monaco, intraitable sur les rebonds, offensifs notamment, a tourné en tête donc, avant d'être totalement dominé lors du 3e quart-temps et voir son avance fondre dans la bouillante Ulker Sports Arena qui retrouvait de la voix, en même temps que Motley dégoutait les attaquants monégasques.

Et si Mike James a arraché une prolongation inespérée, au buzzer ou presque, les joueurs du Rocher ont finalement cédé lors des cinq minutes supplémentaires où Nick Calathès, brouillon jusqu'à présent, a décidé de retrouver son adresse. Grâce à sa victoire, Fenerbahce, candidat déclaré au titre en fin de saison, est désormais deuxième du classement, avant les autres rencontres de la 20e journée.

Toujours cinquième au classement, toujours en course pour se qualifier pour le "Final Four", Monaco recevra Milan, 17e et avant-dernier de l'Euroligue, lors de la 21e journée jeudi prochain.