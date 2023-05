Basket : Monaco remporte le match 3 au Maccabi et se trouve à une victoire du dernier carré d'Euroligue

Merci Magic Mike : Monaco, vainqueur sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (83-78) mardi grâce à sa star Mike James, a repris l'avantage (2-1) dans sa série des quarts de finale d'Euroligue et peut conclure dès jeudi, de nouveau en Israël. L'ASM n'est qu'à un match d'imiter 26 ans après l'Asvel, dernier club du Championnat de France présent dans le dernier carré de la reine des compétitions continentales en 1997.

Et si ce jeudi ne souriait pas à la Roca Team, elle pourrait toujours conclure la semaine prochaine à domicile, dans sa salle Gaston-Médecin, lors d'un cinquième et ultime match pour réserver son billet pour le Final Four à Kaunas (19-21 mai). "On a su garder notre calme pendant 40 minutes", a apprécié l'ailier Alpha Diallo soulignant les qualités mentales de son équipe.

Enfer promis

La Menora Mivtachim Arena, pleine de plus de 10.000 dévots jaunes et bleus, s'est montrée à la hauteur de l'enfer promis mais c'est un petit diable monégasque qui est sorti de cette boîte : Mike James, 21 points empilés dont 18 dans une première partie de match hors normes. Si le club du Rocher a réussi à imiter Barcelone et l'Etoile Rouge de Belgrade, les deux seules équipes ayant triomphé du Maccabi chez lui en cette saison d'Euroligue, il le doit surtout à son numéro 55 qui l'a lancé dans ce match 3.

Très discret depuis le début de la série, avec 15 puis 11 points inscrits, "The Natural" s'est embrasé dans la Menora Mivtachim Arena. Peut-être l'effet de l'accueil hostile sur le parvis de la salle où un garde du corps l'a attrapé par la manche pour le guider jusqu'à l'intérieur. Et quand Mike James, toujours en chasse d'un premier sacre en Euroligue, a perdu en réussite, Elie Okobo a pris le relais. L'international français a compilé 12 points mais surtout une interception décisive à 32 secondes du buzzer (78-71) avant d'obtenir la faute.

Revanche

Une petite revanche sur Lorenzo Brown, le meneur américain du Maccabi Tel-Aviv naturalisé espagnol, qui a supplicié les Bleus en finale du dernier Eurobasket en fin d'été. Troisième dent du trident monégasque Jordan Loyd (15 points) a puni le Maccabi depuis derrière la ligne (3/6). Et plus généralement, toute la Roca Team a répondu à l'hostilité ambiante par une agressivité au rendez-vous, à l'image de ses 12 rebonds offensifs (contre neuf en face). Le tout alors que les hommes du Rocher ont dû s'employer contre Cholet dimanche quand ceux de Tel-Aviv sont tout entier tournés vers ce rendez-vous depuis jeudi.