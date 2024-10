Basket : la Fédération française bat son record de licenciés

La Fédération française de basket (FFBB) a annoncé samedi avoir battu lors de la saison 2023-24 son record de licenciés, établi à 765.909, soit une hausse de 5,5 %. Elle en comptait 725.009 en 2022-23, où il n'y avait déjà jamais eu autant de licenciés.

Refus de nouveaux joueurs

La saison en cours s'annonce encore plus fructueuse : la FFBB a dû refuser "entre 100.000 et 110.000" joueurs et joueuses à la rentrée après les deux médailles d'argent décrochées par les équipes de France aux Jeux de Paris cet été, principalement en raison d'équipements insuffisants, a précisé le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, lors d'un point presse à Paris.

Bilan de Jean-Pierre Siutat

En poste depuis 2010, Jean-Pierre Siutat, qui ne briguera pas de nouveau mandat lors de l'assemblée générale du 14 décembre, s'est félicité de la place du basket en France, "deuxième sport collectif derrière le football", et "revendique le fait que la France soit une grande nation de basket dans le monde, ce n'était pas acquis". "Terminer sur les Jeux en France et ce bilan, je considère que la route est finie", a-t-il ajouté. Interrogé sur la principale satisfaction qu'il tire de ses 14 années passées à la tête de la FFBB, il a mis en avant "une œuvre". "Ce n'est pas le fait d'avoir réussi un pont ou un virage, mais d'avoir mis en service la route", a-t-il poursuivi, filant une métaphore empruntée à sa formation d'ingénieur dans les travaux publics.

Une année difficile

Il a indiqué terminer "physiquement usé" son dernier mandat, notamment après avoir "très mal vécu" l'année 2023. Cette année-là, à l'opposé de leur été olympique, les équipes de France avaient obtenu des résultats en deçà des attentes (médaille de bronze à l'Euro pour les Bleues, élimination au 1er tour du Mondial pour les Bleus) et, sur un plan personnel, il avait été battu à la présidence de la branche européenne de la Fédération internationale (Fiba Europe).

Jean-Pierre Hunckler, premier vice-président et trésorier général de la FFBB, devrait lui succéder. "Je lui ai donné graduellement les dossiers. Il en connaît même certains mieux que moi", a déclaré le président sortant.